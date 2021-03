Senat vedtager hjælpepakke og giver Biden en kæmpesejr

Ingen republikanere stemte for den store økonomiske pakke. Alle Demokrater stemte for.

Det sker efter flere døgns intensive forhandlinger og afstemninger om en af de største hjælpepakker i USA's historie.

Den bliver nu sendt tilbage til det andet kammer i Kongressen, Repræsentanternes Hus. Her har det demokratiske flertal allerede støttet pakken, som skal genoprette USA's økonomi efter et år, hvor coronapandemien har ramt hårdt.

De to kongreskamre samordner deres vedtagelser. Det ventes at ske meget hurtigt. Den er endelig, når præsidenten sætter sin underskrift på den.

Med afstemningen i Senatet sikrer Biden sig sin første store politiske sejr som præsident.

Det enorme beløb - 1900 milliarder dollar eller 11.860 milliarder kroner - skal bruges til arbejdsløse og som kontant støtte til de fleste amerikanere. Langt de fleste vil modtage 1400 dollar til at modstå krisen. Der er afsat 400 milliarder dollar til det formål.

Samtidig er der blandt andet afsat beløb til små og mellemstore virksomheder og til delstater med trængte budgetter.

Men den er samtidig rettet mod de allerfattigste i USA og vil med ét slag halvere fattigdommen i USA ifølge New York Times. Den vil gøre det lettere at få sygesikring og udvide det fødevareprogram, der kendes som "food stamps" - altså at udlevere mad til de mest trængende. Det omfatter mange millioner amerikanere.

Men hjælpepakken vil samtidig sætte et vigtigt spor i verdensøkonomien. I Danmark har banker og industriorganisationer fulgt spillet om hjælpepakken tæt, og godkendelsen i Kongressen ventes at gavne dansk eksport til USA.