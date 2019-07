Selvmordsbomber dræber otte ved hospital i Pakistan

Pakistansk Taliban har taget skylden for angrebet, der fandt sted ved et hospital.

Selvmordsangrebet skete, kort efter at to politifolk var blevet dræbt ved et checkpoint uden for byen Dera Ismail Khan.

- Da deres lig blev bragt til det største hospital, udløste en burkaklædt selvmordsbomber, som menes at være en kvinde, en vest med sprængstoffer, fortæller en lokal politibetjent, Waqar Ahmad.

Han tilføjer, at eksplosionen ødelagde en del af hospitalets skadestue. Derfor måtte nogle af de sårede transporteres til andre hospitaler.

En talsmand for pakistansk Taliban tager skylden for angrebet. Han siger, at det er hævn for, at politiet dræbte to Taliban-kommandanter for omkring en måned siden.

Talsmanden afviser, at selvmordsbomberen var en kvinde.

I de seneste cirka ti år har Dera Ismail Khan og det omkringliggende område oplevet flere blodige selvmordsangreb. Det menes at være de militante gruppers reaktion på hærens indsats mod dem i området.

Dera Ismail Khan ligger desuden i et område, der er en vigtig transportvej for handlen mellem Pakistan og Kina.