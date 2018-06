Selvmordsbomber dræber muslimske prædikanter i Kabul

Sikkerhedskilder siger, at angrebet skete i nærheden af et møde, hvor muslimske prædikanter var samlet for at tage afstand fra vold og terrorisme.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet, som understreger den forværrede sikkerhedssituation i landet før parlamentsvalget i oktober.

Snesevis af mennesker er blevet dræbt ved en serie af bombeangreb i de seneste måneder.

Onsdag i sidste uge angreb bevæbnede mænd med automatgeværer og granater Indenrigsministeriets stærkt befæstede hovedkvarter. Angriberne kæmpede i over to timer med sikkerhedsstyrker, der forsvarede ministeriet.

I april dræbte to eksplosioner i Kabul mindst 26 mennesker, deriblandt ni journalister. Journalisterne blev dræbt, da de kom til stedet for at rapportere om den første selvmordsbombeeksplosion.

En uge tidligere var 60 mennesker blevet dræbt, og over 100 blevet såret, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften ved et kontor, hvor vælgere blev registreret.

Jihadister i gruppen Islamisk Stat har taget skylden for mange angreb i Kabul, men sikkerhedskilder siger, at det er mest sandsynligt, at Haqqani-netværket, som er tilknyttet Taliban, står bag de fleste angreb.