Selvmordsangreb koster mindst 50 livet i Nigeria

Mindst 50 er dræbt i et selvmordsangreb i den nigerianske by Mubi, oplyser politiet.

Politiets talsmand, Othman Abubakar, siger til AP, at myndighederne stadig ikke har fuldt overblik over antallet af dræbte og sårede, da ofrene er bragt til forskellige hospitaler.

Politiet siger, at det var en teenager, som sprængte sig selv i luften tidligt tirsdag i Mubi i delstaten Adamawa, da folk ankom til morgenbønnen. Politiet siger, at han blandede sig med folkemængden og detonerede bomben.

Området, som Mubi ligger i, har været plaget af den militante, sunnimuslimske bevægelse Boko Haram.

Den ekstremistiske islamistgruppe har base i nabodelstaten Borno. Gruppen har stået bag en lang række af lignende angreb og har i stigende grad brugt teenagere - ofte piger - som selvmordsbombere.

Boko Haram fører ifølge nyhedsbureauet AFP krig for at etablere et islamistisk kalifat.

Mindst 20.000 mennesker er blevet dræbt i de voldelige opgør siden 2009. På samme tid har millioner af mennesker mistet deres hjem.

Massebortførelsen af over 200 piger fra den øde beliggende by Chibok i april 2014 chokerede verden og udløste en global kampagne under navnet Bring Back Our Girls støttet af blandt andre den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama.

Det lagde et stort pres på Nigerias regering for at imødegå den ekstremistiske gruppe, der hærger i store dele af det nordlige Nigeria og ind i nabolandene.

Mens Nigerias militær i de seneste måneder har tvunget Boko Haram på tilbageflugt fra gruppens baser i junglen, så er præsident Muhammadu Buharis tidligere forsikringer om, at gruppen er "knust" blev modbevist flere gange.