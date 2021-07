Selskaber indgår forlig på 164 milliarder for opioidkrise i USA

Det er resultatet af et forlig, der er indgået med amerikanske delstater efter at have været over to år undervejs. Det skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal onsdag.

De tre største distributører af medicin i USA, McKesson, Cardinal Health og AmerisourceBergen, skal betale 21 af de 26 milliarder dollar.

Det resterende beløb skal betales af medicinalproducenten Johnson & Johnson, der vurderes at have et mindre medansvar for krisen.

Forliget fritager selskaberne for al juridisk ansvar i forbindelse med krisen.

De fire selskaber har flere gange nægtet at have gjort noget galt.

Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mistede næsten 500.000 mennesker livet i USA mellem 1999 og 2019 på grund af overdoser med opioider, der er et stærkt smertestillende lægemiddel.

Opioidkrisen ser desuden ud til at være forværret under coronapandemien.

CDC oplyste i sidste uge, at foreløbig data viser, at rekordmange døde af overdoser i USA i 2020. I alt blev 93.331 dødsfald registreret, hvilket er en stigning på 29 procent i forhold til året før.

Opioider var involveret i tre fjerdedele af alle dødsfaldene.

McKesson, Cardinal Health og AmerisourceBergen beskyldes for at tillade enorme mængder af den stærkt vanedannende medicin at nå det sorte marked ved at have haft slap kontrol med sine distributionskæder.

Johnson & Johnson beskyldes for at nedtone risikoen for at blive afhængig.

Den amerikanske regering har sagt, at pengene skal bruges til at finansiere behandlingsprogrammer for afhængighed, støtteprogrammer for familier og andre sundhedsinitiativer til at tage hånd om opioidkrisen.