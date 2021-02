Selskab bag valgteknologi sagsøger Fox News for milliarder

Også tidligere præsident Donald Trumps advokat Rudy Giuliani er inkluderet i søgsmålet, som er blevet anlagt, da Smartmatic mener, at selskabet fejlagtigt er blevet hængt ud for at bidrage til valgsvindel.

Søgsmålet lyder på i alt 2,7 milliarder dollar svarende til knap 17 milliarder danske kroner.

- Jorden er rund, skriver Smartmatic i søgsmålet torsdag.

- To plus to er lig med fire. Joe Biden og Kamala Harris vandt valget i 2020 om at blive præsident og vicepræsident i USA. Valget blev ikke stjålet eller manipuleret. Det er fakta. Det er påviseligt og uomtvisteligt.

Ifølge selskabet bragte Fox News i alt 13 journalistiske indslag, som enten påstod eller antydede, at Smartmatic havde været med til at stjæle valget fra Trump i seks delstater, hvor der var uenighed om resultatet.

Faktisk bidrog Smartmatic kun med valgteknologi i amtet Los Angeles Count i Californien, skriver selskabet og tilføjer, at det her fik ros.

- De (Fox News og Giuliani, red.) vidste, at valget ikke var manipuleret, står der i søgsmålet.

Alligevel "besluttede de sig for at fortælle, at valget var stjålet" og at "gøre Smartmatic til skurken i deres historie", skriver selskabet.

I alt mener Smartmatic på 16 punkter, at Fox News er kommet med injurier.

Fox News har offentliggjort en udtalelse om sagen og afviser alt:

- Fox News Media bestræber sig på at præsentere enhver historie i en retvisende sammenhæng med baggrund i dybdegående journalistik og klare holdninger.

- Vi er stolte af vores valgdækning i 2020 og vil med stor iver forsvare os mod dette grundløse søgsmål i retten, skriver mediet.