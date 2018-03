Sele bærer måske skyld i dødeligt helikopterstyrt i New York

En sele til passagerne kom måske ved et uheld til at lukke for brændstofforsyningen på den helikopter, der 11. marts styrtede ned i East River i New York og dræbte fem personer.

Det fremgår af en rapport fra det nationale transportsikkerhedsråd (NTSB).

Piloten, Richard Vance, har fortalt NTSB, at han selv ville slukke for brændstofforsyningen på helikopteren, da han indså, at han ikke kunne forhindre et styrt.

Her opdagede han, at knappen, der lukker for brændstoffet, allerede var aktiveret, og at der sad et stykke af en passagersele under den.

Fem personer, der ikke kunne slippe ud af selerne, druknede, da helikopteren ramte vandet.

Richard Vance, der ikke havde en sele på, slap fra styrtet med mindre skader.

Piloten fortæller, at alle passagerer fik en sikkerhedsbriefing inden turen. Her fik de blandt andet at vide, hvordan de kunne slippe ud af selerne i en nødsituation.

NTSB har endnu ikke konkluderet, hvad der var årsag til ulykken. Det fremgår heller ikke af rapporten, om rådet anser pilotens forklaring for sandsynlig.