Seksuelt misbrug af børn præger islamiske skoler i Pakistan

Det rapporterer nyhedsbureauet AP, der har gennemgået politidokumenter og udført snesevis af interviews med ofre, familiemedlemmer, tidligere og nuværende ministre, nødhjælpsgrupper og religiøse embedsmænd.

I sin undersøgelse konkluderer AP videre, at gerningsmændene stort set aldrig bliver retsforfulgt.

Politiet bliver ofte betalt for ikke at forfølge gejstlige, fortæller familier til ofre.

Samtidig når sagerne sjældent forbi domstolene, fordi Pakistans retssystem tillader offerets familie at "tilgive" lovovertræderen og acceptere det, der ofte omtales som "blodpenge".

AP har fundet hundredvis af sager om seksuelt misbrug begået af gejstlige, som er blevet indrapporteret i løbet af det seneste årti.

Embedsmænd fortæller til nyhedsbureauet, at de mistænker, at der er tale om mange flere sager inden for et vidtrækkende system, der underviser flere end to millioner børn i Pakistan.

En højtstående embedsmand i et ministerium, der har til opgave at registrere disse sager, siger, at mange islamiske skoler er "plaget" af seksuelt misbrug.

Han sammenligner situationen med præsters misbrug af børn i den katolske kirke.

- Der er tusindvis af tilfælde af seksuelt misbrug på skolerne, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

- Det er meget almindeligt, at det sker.

Han fortæller videre, at de gejstlige ofte bruger den kontroversielle blasfemilov, der kan udløse dødsstraf, til at skræmme deres kritikere.

- Dette er ikke nogen lille ting her i Pakistan. Jeg er bange for, hvad de kan finde på at gøre. Jeg er ikke sikker på, hvad det vil kræve at afsløre omfanget af det her. Men det er meget farligt blot at prøve, siger embedsmanden.

Ifølge AP er der i aviser i løbet af de seneste ti år beskrevet 359 sager om seksuelt misbrug på islamiske skoler i Pakistan.

- Det repræsenterer knap nok toppen af isbjerget, siger Munizae Bano, administrerende direktør i organisationen Sahil, der arbejder for børns rettigheder.

I 2004 afslørede en pakistansk embedsmænd flere end 500 klager over seksuelt misbrug mod unge drenge på islamiske skoler. Han har dog siden nægtet at tale, og der er ikke foretaget nogen nævneværdige anholdelser.