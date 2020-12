Vulkanen Cleveland på Alaska er en af de seks vulkaner, som ifølge nyt studie måske er forbundne. Her ses den tilbage i 2006 på et luftfoto taget af Nasa.

Seks vulkaner ud for Alaska udgør måske samlet supervulkan

En ny supervulkan er måske blevet fundet.

Sådan lyder det i et studie offentliggjort denne uge, skriver blandt andet National Geographic og Science Daily.

Studiet ser nærmere på flere vulkanøer ud for det sydlige Alaskas kyst.

En række analyser tyder på, at seks vulkaner, som man troede var uafhængige af hinanden, i virkeligheden kan være sammenhængende.

De seks vulkaner hedder Herbert, Carlisle, Cleveland, Tana, Uliaga og Kagamil og er placeret i noget, der minder om en cirkelform.

Det kan tyde på, at vulkanerne i virkeligheden ligger i kanten af en caldera, som er et enormt, indsunket krater dannet efter et stort udbrud, der kan have fundet sted for lang tid siden.

Teorien er, at de seks vulkaner fungerer som ventiler for et samlet magmakammer, der ligger begravet under havet.

Idéen blev præsenteret denne uge på en konference, men den er endnu ikke bekræftet, skriver National Geographic.

Vigtigst af alt giver den ikke grund til bekymring, siger en af forskerne bag.

- Den her nye forskning ændrer ikke på risikobilledet, siger John Power, forsker ved det amerikanske jordskælvscenter US Geological Survey (USGS), ifølge National Geographic.

- Vi forudser ikke noget farligt her.

Teorien om supervulkanen i Alaska baserer sig blandt andet på geologiske analyser.

Forskerne mener, at hvis der rent faktisk viser sig at være tale om en supervulkan, så kan det være med til at forklare, hvorfor den ene af vulkanerne - Mount Cleveland - har været så aktiv i en årrække.

Cleveland har over de seneste 20 år været blandt de mest aktive vulkaner i Nordamerika og har flere gange generet flytrafikken mellem USA og Asien, skriver Science Daily.

I nationalparken Yellowstone ligger den mest kendte supervulkan af alle.

Her ligger også en caldera, som millioner af turister hver år går ovenpå. Den følges tæt af myndigheder, så der er styr på rystelser og andre tegn på udbrud.

Ifølge Videnskab.dk er supervulkaner karakteriseret ved, at de kan sende mindst 1000 kubikkilometer materiale ud under et udbrud.