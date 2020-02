Seks personer smittet med corona er omkommet i Italien

Den ældre mand blev indlagt torsdag på et hospital i byen Lodi på grund af et hjerteanfald. Samme dag tog hospitalet imod en coronasmittet patient, og ifølge Ansa formodes det, at den 80-årige blev udsat for smitte fra den person.

Den 80-årige blev herefter overflyttet til et hospital i Milano, hvor han senere døde.

Manden var fra den nordlige region Lombardiet, hvor der er registreret flest smittetilfælde. I Lombardiet er antallet af smittede steget til over 170, mens flere end 220 personer er testet positive i alt i Italien.

Det er særligt de seneste dage, at antallet af smittede og døde har taget et hop.

Bekymringen for smittespredning har ført til, at den italienske premierminister, Giuseppe Conte, sent lørdag aften gav ordre om, at indbyggere hverken må forlade eller gå ind i områder, der er ramt af det nylige udbrud.

11 byer er blevet lukket ned. Ti af dem er i Lombardiet, mens den sidste by er i naboregionen Veneto.

Alle omkomne i Italien har været ældre borgere, og flere af dem havde et svækket immunsystem. Søndag omkom en ældre kvinde, der var diagnosticeret med kræft.