Seks millioner mennesker i verden er smittet med coronavirus

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent lørdag aften.

Over seks millioner personer er blevet registreret som smittede med coronavirus i verden.

USA står for langt størstedelen af de smittede med knap 1,8 millioner.

Dernæst følger Brasilien med lidt over 465.000 og Rusland med knap 397.000.

Til sammenligning har Danmark registreret 11.633 smittede, hvoraf 10.327 er raskmeldte.

De er ti dage siden, at smittetallet nåede fem millioner på verdensplan.

Smittetallet nåede den første million 2. april - for 59 dage siden.

Den anden million blev passeret 15. april. Og smittetallet passerede tre og fire millioner henholdsvis 27. april og 9. maj.

Over 367.000 personer er bekræftet døde som følge af coronavirus.

Også her står USA for størstedelen med over 103.000 døde.

Dernæst følger Storbritannien med knap 38.500 døde og Italien med lidt over 33.000 døde.

Belgien står for det højeste antal døde per indbygger. Landet med 11,5 millioner indbyggere har registreret 9453 dødsfald, hvilket svarer til 82,5 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har USA 31,6 døde per 100.000 indbyggere, og Storbritannien har 57,7.

Modsat de fleste europæiske lande, der har fået mere kontrol over virusset, stiger dødstallet markant hver dag i Brasilien.

Landet passerede natten til søndag Frankrig på listen over flest dødsfald, og Brasilien er nu det fjerdehårdest ramte land i verden med 28.834 dødsfald. Det viser tal fra landets myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Danmark er der registreret 571 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 9,8 døde per 100.000 indbyggere.