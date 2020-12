Sejr efter valgboykot styrker Maduro i Venezuela

Resultatet er baseret på en optælling af 80 procent af stemmerne. Valget blev boykottet af oppositionen, som anser hele valgprocessen for at være svindel.

Valgdeltagelsen var på 69 procent, oplyser lederen af valgkommissionen, Indira Alfonzo.

Den forudsigelige valgtriumf til Maduro giver socialistpartiet kontrol over en udvidet nationalforsamling med 227 medlemmer.

Med sejren til det regerende socialistparti er oppositionslederen, Juan Guaidó, som støttes af USA og EU, svækket yderligere.

USA's præsident, Mike Pompeo, fordømmer valgresulatet som "svindel" styret af Maduro.

- Det valgresultat, som er blevet offentliggjort af det illegtime Maduro-regime, afspejler ikke den venezuelanske befolknings vilje, skriver Pompeo på Twitter.

Omkring fem millioner har forladt det kriseramte Venezuela i protest mod regimet.

Maduro, som er tidligere buschauffør, blev præsident, da hans forbillede og mentor Hugo Chávez døde af kræft i 2013.

Maduro blev genvalgt i 2018, men han kritiseres voldsomt i udlandet og af oppositionen hjemme for at have kørt det olierige land i sænk. En månedsløn er i dag end ikke stor nok til at dække et dagligt indkøb af nødvendige varer i et supermarked. Mange mangler basale dagligvarer, elektricitet og sikkerhed.

I oppositionen synes Guaidó dog også stadig mere svækket, da mange indbyggeres leveforhold stadig forringes, uden at der sker nogen udvikling i situationen.

Venezuelas økonomi er svækket af omfattende amerikanske sanktioner, som betyder, at OPEC-landet ikke har nogen særlig indtjening på olieeksport.

Luis Vicente Leon fra meningsmålingsinstituttet Datanalisis siger til AFP, at 71 procent af venezuelanerne i dag er modstandere af den kurs, som Guaidó står for, og at han også opfattes med skepsis i udlandet, hvor man ikke kan støtte hans midlertidige rolle i det uendelige.

- Hans støtter siger selv, at anerkendelse uden valg, uden legitimitet og bekræftelse er som en kejser uden klæder, siger Leon.