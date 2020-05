Seinfeld- og Kongen af Queens-skuespiller Jerry Stiller er død

- Jeg er trist over at fortælle, at min far, Jerry Stiller, er gået bort af naturlige årsager. Han var en fantastisk far og bedstefar og den mest dedikerede ægtemand for Anne i omkring 62 år.

- Han vil blive savnet stort. Elsker dig, far, skriver Ben Stiller

Jerry Stiller blev 92 år.

I tv-serien "Seinfeld", der var yderst populær i 1990'erne, spillede Jerry Stiller rollen som den iltre Frank Constanza. Han er far til karakteren George Constanza, der er Jerry Seinfelds smålige og sarkastiske ven.

Stiller medvirkede i færre end 30 af de i alt 180 afsnit af Seinfeld og blev først introduceret i femte sæson. Alligevel udgjorde han en vigtig del af rollebesætningen, skriver The New York Times.

Blot få måneder efter succesen hos "Seinfeld" var Jerry Stiller tilbage på tv i rollen som Arthur Spooner i "Kongen af Queens". I serien bor han i kælderen hos sin datter, Carrie, og hendes ægtemand, Doug, der har hovedrollen.

Ud over sine tv-optrædener medvirkede Stiller også i en lang række film.

Jerry Stiller blev gift med Anne Meara i 1954. De to udgjorde den populære komikerduo "Stiller & Meara" og var særligt populære i 1960'erne.

Anne Meara døde i 2015.

Jerry Stiller blev født den 8. juni 1927 i New York City.