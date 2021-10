Sebastian Kurz går af som Østrigs kansler

Kurz kommer fra det konservative parti ÖVP. Han siger, at han nu sætter sig ned i parlamentet for atlede sit parti.

Schallenberg, der er karrierediplomat, får posten, fordi Kurz vil sikre, at landet har en "regering, der er stabil", som han siger i sin erklæring.

Presset mod kansler Kurz begyndte at tage til i onsdags.

Da meddelte anklagemyndigheden, at Kurz og ni andre i kredsen omkring ham er under mistanke for korruption.

Mistanken går på, at de skulle have købt sig til positiv medieomtale på skatteydernes regning.

Landets finansministerium mistænkes således for at have indrykket annoncer i en avis til gengæld for positiv omtale af Kurz.