Schweizisk firma får lov at producere Modernas vacciner

Den amerikanske biotekvirksomhed Moderna er selv i gang med at producere de coronavacciner, der snart ventes godkendt i EU. Men det schweiziske biotekfirma Lonza har nu også fået lov til at producere vaccinen på sin fabrik i Schweiz.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer den schweiziske avis SonntagsZeitung.

Tilladelsen kommer efter en aftale mellem Lonza og Moderna fra maj. Lonza er allerede i gang med produktionen i USA, hvor Modernas vaccine er nødgodkendt.

Produktionen i Schweiz kan komme EU til gode, da EU ventes at godkende Modernas vacciner i den kommende uge. Fabrikken i Schweiz har kapacitet til at producere omkring 800.000 doser af vaccinerne om dagen, skriver Reuters.

Herhjemme har den danske virksomhed AJ Vaccines i forbindelse med de første leverancer af Pfizer og BioNTechs vaccine over for Berlingske meldt sig klar til at hjælpe med produktionen, hvis det kan lade sig gøre.

Det ville dog kræve en aftale med vaccineudviklerne. Det er uklart, om Pfizer/BioNTech ligesom Moderna er åbne for at dele deres opskrift og lade andre virksomheder producere deres vaccine.

- Hvis vi har det rigtige udstyr, får licens til at operere fra den lokale myndighed, og hvis vores teknologi matcher en godkendt eller kommende godkendt coronavaccine, så kan vi sagtens hjælpe med at producere vaccinen, siger direktør Jérôme Cabannes til Berlingske.

Til samme medie siger Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsens direktør, at det er "et relevant spørgsmål at stille", om andre firmaer end vaccineudviklernes egne skal være med til at producere dem.

Han siger dog også, at det i sidste ende er et politisk spørgsmål. Desuden mener han, at danske firmaer vil kunne få kapacitetsproblemer.

- Overvejelser har vi haft masser af. Også om produktion. Men Novo Nordisk og andre danske medicinalvirksomheder kan ikke lave vacciner. De virksomheder i Danmark, som kan lave vacciner, har i min optik ikke kapaciteten til det her, siger han til Berlingske.