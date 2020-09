Schweizerne afviser at stoppe arbejderes frie bevægelighed

De første målinger viser, at 62 procent af det schweiziske folk har stemt imod forslaget, der var fremsat af nationalistpartiet SVP.

Schweizerne har ved en folkeafstemning afvist et forslag om at stoppe den fri bevægelighed af arbejdskraft mellem Schweiz og EU-lande.

Det rapporterer mediet SRF søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Med en fejlmargin på tre procent betyder det reelt, at forslaget er forkastet.

SVP har argumenteret for, at den nuværende lovgivning tiltrækker i gennemsnit 75.000 EU-borgere om året. Det fører ifølge SVP til overbefolkning, opskruede huspriser og et presset velfærdssystem.

Forslaget har dog ikke haft stor opbakning i befolkningen. Målinger forud for folkeafstemningen har vist, at det ville blive afvist med et stort flertal.

Et flertal af schweizerne mener, at det vil øge manglen på kvalificeret arbejdskraft, hvis aftalen med EU droppes.

Det viser en måling foretaget af analyseinstituttet Gfs.Bern ifølge dpa.

Schweiz er ikke medlem af EU, og mange konservative politikere er bekymrede for, at en aftale med unionen vil betyde, at alpelandet vil blive underlagt EU-lovgivning.

Det var ikke kun spørgsmålet om arbejderes frie bevægelighed, der blev afgjort ved søndagens folkeafstemning.

Også emner som barselsorlov, opkøb af kampfly og lempede regler for jagt på ulve var på stemmesedlen søndag.