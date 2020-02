Schweiz forbyder sport med mange tilskuere i kamp mod virus

Det sker i et forsøg på at bremse smitten med coronavirus.

- I betragtning af den nuværende situation med spredningen af coronavirus har det Føderale Råd kategoriseret situationen i Schweiz som "speciel" i henhold til loven om epidemier, siger regeringen.

- Større begivenheder med over 1000 mennesker forbydes. Forbuddet træder i kraft øjeblikkeligt og vil være gældende til mindst 15. marts, lyder det.

Det rammer Geneve Motor Show, der skulle have fundet sted i næste uge, bekræfter flere kilder over for Reuters.

I forvejen havde flere topchefer inden for bilbranchen aflyst deres deltagelse i Geneve. Store bilmesser i Barcelona, Frankfurt og Beijing er tidligere aflyst for at undgå smitte med Covid-19 - betegnelsen for det coronavirus, der har spredt sig fra Kina.

Avisen Basler Zeitung skriver, at forbuddet også vil ramme koncerter og mange sportskampe. Der må højst lukkes 900 tilskuere ind til sportskampe.

Det vil i weekenden komme til at berøre en række fodboldkampe og ishockeykampe.

Antallet af bekræftede tilfælde af coronavirus i Schweiz er fredag steget til 15. Flere end 100 mennesker er sat i karantæne.