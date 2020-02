Schweiz forbyder sport med mange tilskuere i kamp mod corona

Det sker i et forsøg på at bremse smitten med coronavirus.

- Større begivenheder med over 1000 mennesker forbydes. Forbuddet træder i kraft øjeblikkeligt og vil være gældende til mindst 15. marts, lyder det.

Det vil formentlig betyde, at Geneve Motor Show, der skulle have fundet sted i næste uge, ikke bliver til noget.

Men en talskvinde for arrangementet siger, at det ikke har modtaget besked fra myndighederne, og derfor ønsker man heller ikke at kommentere, om bilshowet bliver til noget eller ej.

Basler Zeitung skriver, at det også vil komme til at ramme koncerter og mange sportskampe.

Antallet af bekræftede tilfælde af coronavirus i Schweiz er fredag steget til 15. Flere end 100 mennesker er sat i karantæne.