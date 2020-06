Schweiz beordrer hundredvis af natklubgæster i karantæne

Næsten 300 gæster og ansatte fra en natklub i Zürich er beordret i ti dages karantæne, efter at flere personer har vist sig at være blevet smittet med coronavirus på stedet.

De karantæneramte personer befandt sig alle på Flamingo Club den 21. juni.

Fire dage senere blev en 25-årig mand testet positiv for virusset. Det har siden vist sig, at han under sit besøg på natklubben har smittet yderligere fem personer, som var sammen med han. De udviklede symptomer og blev også testet positive.

Som andre europæiske lande, der har lempet på restriktionerne, har Schweiz oplevet en stigning i antallet af smittede personer.

Denne uge er antallet af nye tilfælde øget dagligt. Fra 18 i mandags til 69 tilfælde lørdag, oplyser sundhedsministeriet.

I lighed med Danmark og andre lande har natklubber i Schweiz været omfattet af nedlukninger.

I Schweiz fik natklubber tidligere i juni lov til at genåbne, men med krav fra myndighederne om at notere gæsternes navne og telefonnumre.

Derfor kunne Flamingo Club forsyne myndigheder med en kontaktliste for de gæster, der var i klubben den pågældende aften.

- I tilfælde af flere hændelser med superspredere (som den 25-årige mand) bør det overvejes at lukke natklubberne, oplyser sundhedsmyndigheden i Zürich.

Schweiz har registreret over 31.500 smittetilfælde og 1682 coronarelaterede dødsfald ifølge sundhedsministeriet.