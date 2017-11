Schulz under pres for at afslutte Tysklands politiske krise

Han mødes med lederen af det socialdemokratiske SPD, Martin Schulz, der har afvist muligheden for at gå i regering med forbundskansler Angela Merkel og hendes parti, CDU.

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, vil torsdag gøre et forsøg på at overtale de store partier til at anstrenge sig mere for at få en ny regering på plads.

- Jeg er sikker på, at vi finder en god løsning for vores land i de kommende dage og uger, sagde Schulz forud for torsdagens møde med Steinmeier.

Det liberale parti FDP trak sig søndag aften fra forhandlingerne om at danne regering sammen med Merkels CDU/CSU og Miljøpartiet De Grønne.

Det socialdemokratiske SPD, der hidtil har indgået i en stor koalition med CDU/CSU, har erklæret, at det ønsker at gå i opposition.

I de seneste dage har SPD-lederen været under pres, fordi han har afvist muligheden for at danne regering sammen med CDU.

- SPD er fuldstændig klar over sit ansvar i den vanskelige situation nu, sagde Schulz til det tyske nyhedsbureau dpa forud for torsdagens møde.

CDU's leder i Forbundsdagens underhus, Volker Kauder, har bedt Schulz genoverveje sin modstand mod at indgå i en bred koalition.

- Det er mit ønske, at de nuværende partnere i koalitionen kan finde sammen igen, siger han til avisen Südwest Presse.

SPD sidder i dag i koalitionsregering med CDU og dets bayerske søsterparti, CSU.

Presset kommer også fra Schulz' egne partifæller i SPD.

Nogle mener, at partiet bør kunne acceptere, hvis Merkel danner en mindretalsregering.

Men tidligere på ugen sagde forbundskansleren til tysk tv, at hun vil foretrække et nyvalg frem for at stå i spidsen for en mindretalsregering.