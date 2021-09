Scholz vandt valgkampens måske vigtigste tv-debat

I tv-opgøret mellem spidskandidaterne - den såkaldte "tv-triell" - var de medvirkende den konservative Armin Laschet fra de kristelige demokrater i CDU og Annalena Baerbock fra miljøpartiet De Grønne samt Scholz fra SPD.

Ifølge målingen fra ARD fandt de fleste seere (39 procent), at Scholz var den mest overbevisende kandidat. De to andre blev begge vurderet som vindere af 26 procent.

I debatten blev den fremtidige pensionsalder et af hovedtemaerne.

Scholz sagde, at unge mennesker må have en garanti for den fremtidige pensionsalder og for stabilitet i pensionsniveauet.

- Desuden må man sikre, at der er også er en finansiering af pensionerne for kvinder på arbejdsmarkedet.

Laschet sagde, at han ikke kunne tage disse udsagn om garantier for fremtidige pensionsforhold seriøst.

- Man kan ikke sige til mennesker, der i dag starter på arbejdsmarkedet, at alt vil forblive, som det er. Man må i partierne være parate til at drøfte de fremtidige pensioner, sagde Laschet.

Han pointerede også, at der skal findes bedre ordninger for erhvervslivets bidrag til private pensionsopsparinger.

- Jeg vil være en forbundskansler, som står for tillid, sagde Laschet.

Han lovede også, at arbejde for et klimaneutralt, økonomisk stærkt, socialt og sikkert Tyskland.

CDU-lederen sagde i en afslutningsreplik direkte henvendt til tv-seerne, at "vi har nu diskuteret i 90 minutter, men det drejer sig ikke om os, men om jer. Det drejer sig om tillid".

Laschet var aggressiv ved debattens start og forsøgte at underminere sin socialdemokratiske modstanders troværdighed.

Han beskyldte Scholz, som er Tysklands nuværende finansminister, for at have svigtet sin ansvar i forbindelse med hvidvaskningsskandaler.

- Hvis min finansminister skulle arbejde lige som dig, så ville vi få et alvorligt problem, sagde Laschet.

Scholz bevarede roen men sendte Laschet et iskoldt blik og kaldte sin modstander for "uærlig", fordi han fejlagtigt havde forsøgt at give indtryk af, at der var sat en undersøgelse i gang i hans ministerium. Ifølge Scholz var der blot tale om indhentning af oplysninger, da politiet i sidste uge troppede op i ministeriet.

Laschet pressede også Scholz i spørgsmål om, hvorvidt han vil danne en venstrefløjsregering med De Grønne og det socialistiske Die Linke, som er imod Nato og stærkt kritisk over for EU.

Scholz udelukkede ikke et samarbejde med Die Linke, men sagde, at der var store forskelle, og at en sådan koalition vil være vanskelig. Han sagde, at man må afvente valgets udfald.

Baerbock fik under debatten fremhævet sit partis vigtigste temaer, som ud over kampen mod klimaændringer er en stor socialøkonomisk indsats.

SPD har med Scholz i spidsen øget dets forspring i en ny meningsmåling, som blev offentliggjort søndag i Bild. SPD står til at få 26 procent af stemmerne - den største opbakning til partiet siden 2017.

I meningsmålingen, som er foretaget af opinionsinstituttet Insa for Bild am Sonntag, står Armin Laschets konservative blok til at få 20 procent, mens De Grønne står til at få 15 procent.

Det tyske valg finder sted den 26. september.