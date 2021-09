Scholz slår De Grønnes leder i Potsdam og snupper mandat

Og her trak SPD's Olaf Scholz sig sejrrigt ud. Han fik det enlige direkte mandat foran De Grønnes Annalena Baerbock.

Kanslerkandidaterne fra De Grønne og SPD stod ansigt til ansigt i valgkredsen Potsdam uden for Berlin, hvor de begge stillede op til valg til Forbundsdagen.

Klokken 22 var næsten alle stemmer talt op i distriktet. Her stod 63-årige Scholz til 34 procent af stemmerne, mens Baerbock kun havde fået opbakning fra cirka 19 procent, skriver det politiske netmedie Politico.

Resultatet er givetvis ikke særligt overraskende, hvis man ser på, hvordan de to partier har klaret sig på landsplan.

Her viser prognoser fra de to store tv-stationer ARD og ZDF, at SPD bliver Tysklands største parti med 25 procent af stemmerne, mens De Grønne står til 13,9 procent.

Sejren i distriktet til Scholz har dog mere karakter af en symbolsk sejr. Ingen af kandidaterne var i fare for at miste deres plads i det tyske parlament. Baerbock vil således få en plads under alle omstændigheder via sin partiliste.

Alligevel kan man anse Baerbocks klare nederlag i distriktet som endnu et bevis på, hvordan De Grønne endte med at miste en stor del af opbakningen i løbet af valgkampen.

Under valgkampen stødte Baerbock på dårlige sager, der kan have været med til at sende De Grønne ned fra en kortvarig førsteplads i meningsmålingerne til en tredjeplads bag SPD og CDU/CSU.

Blandt andet kom det frem, at hun for sent indberettede betalinger, som hun havde fået overført fra sit parti, ligesom der blev fundet uoverensstemmelser i hendes cv.

Både Baerbock og Scholz bor i Potsdam, der ligger uden for Berlin.