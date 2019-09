Saudisk luftangreb koster mindst 16 mennesker livet i Yemen

Angrebene kommer, fire dage efter at houthi-oprørerne meddelte, at de er klar til at indstille missil- og droneangreb mod Saudi-Arabien.

Det gælder dog kun, hvis den saudiskledede koalition samtidig stopper angreb i Yemen, lød det.

Yemens houthi-oprørere, der er støttet af Iran, kontrollerer hovedstaden Sanaa og flere andre dele af Yemen.

Gruppen har de seneste fem år kæmpet mod en saudiarabisk-ledet koalition, som støtter Yemens internationalt anerkendte regering. Borgerkrigen i landet er ifølge FN "verdens værste humanitære katastrofe".

Midt i september påtog houthi-oprørerne skylden for et droneangreb på to store olieanlæg i Saudi-Arabien.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien er enige om, at Iran "bærer ansvaret" for et angreb på to saudiarabiske olieanlæg tidligere på måneden.

Iran, som støtter oprørerne i Yemen, afviser beskyldningerne.