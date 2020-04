Saudisk koalition erklærer corona-våbenhvile i Yemen

Den saudiskledede koalition erklærer to ugers våbenhvile i Yemen fra torsdag.

Våbenhvilen skal give houthi-oprørerne en mulighed for at slutte sig til de FN-ledede fredsforhandlinger, siger embedsmændene.

Et stop for kamphandlingerne skal ligeledes være med til at forhindre et udbrud af coronavirus i Yemen.

Dermed følger koalitionen en opfordring fra FN om at indgå våbenhvile for bedre at kunne håndtere pandemien.

- Vi forventer, at houthierne vil acceptere det. Vi gør klar til at bekæmpe Covid-19, siger en af de saudiarabiske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP.

Endnu er der ikke bekræftet tilfælde af smitte i Yemen.

Der er endnu ikke nogen melding fra houthi-bevægelsen, som koalitionen kæmper imod, om hvorvidt den også vil erklære våbenhvile.

Den saudiske våbenhvile begynder ved middag torsdag, hvilket er klokken 10 dansk tid.

FN og flere vestlige lande har lagt pres på Yemens stridende parter for at indlede nye fredsforhandlinger om at få afsluttet den mere end fem år lange konflikt.

De har peget på coronaudbruddet som en alvorlig trussel mod Yemen, hvor millioner af mennesker er særligt sårbare over for et større virusudbrud.

Krigen i Yemen brød ud, da houthi-oprørere væltede regeringen i 2014.

Året efter gik Saudi-Arabien ind i krigen på Yemens internationalt anerkendte regerings side.

Krigen har kostet over 100.000 mennesker livet og udløst en omfattende humanitær krise.

Millioner af mennesker lever på kanten af hungersnød, og titusinder er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krigen.