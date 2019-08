Saudiarabiske kvinder må nu rejse uden en mands tilladelse

Således har Saudi-Arabien ændret på en bestemmelse, så det nu bliver muligt for kvinder over 21 år at rejse ud af landet, uden først at skulle have tilladelse fra en mandlig værge.

Ændringen er blevet offentliggjort i den saudiarabiske statstidende.

Her fremgår det, at saudiarabiske pas skal udstedes til enhver statsborger, som ansøger om det, og at enhver person over 21 år ikke behøver tilladelse til at rejse.

Landet giver samtidig kvinder lov til at registrere fødsler, ægteskab og skilsmisser, og de får mulighed for at få forældremyndighed over børn under den myndige alder.

Med de nye bestemmelser lemper Saudi-Arabien på det stærkt kritiserede værgesystem i landet, hvor manden - eksempelvis kvindens far eller mand - betragtes som værge.

Sidste år blev der skrevet historie, da landet ophævede et forbud mod, at kvinder i Saudi-Arabien må køre bil.

Forinden var Saudi-Arabien det eneste land i verden, der havde et forbud mod, at kvinder kunne køre bil.