Saudi-Arabiens konge hæver lønnen til offentligt ansatte

Saudi-Arabiens kong Salman har udstedt et dekret om at indføre en månedlig ydelse på 1000 riyal til statsligt ansatte det næste år. Det svarer rundt regnet til 1600 danske kroner.

Det sker som kompensation for stigende leveomkostninger, efter at regeringen satte prisen op på benzin og indførte ekstra afgifter på generelle forbrugs- og madvarer.

Kongen har på samme måde beordret, at militært personel får en udbetaling på 5000 riyal for at tjene ved grænsen til Yemen, hvor kongeriget på snart tredje år kæmper en krig.

Saudi-Arabien er verdens største eksportør af olie. Mandag besluttede regeringen næsten at fordoble prisen på brændstof i et forsøg på at sprede sine rigdomme ud i befolkningen.

Desuden blev en ekstra afgift, der er sammenlignelig med en momsafgift, indført på en bred vifte af varer og ydelser.

- Dette er en anerkendelse af den stigende byrde for nogle grupper af befolkningen som følge af de nødvendige tiltag, som staten har taget for at omstrukturere økonomien, står der i dekretet.

Det var også kong Salman, der gav instrukser til, at de nye afgifter skulle indføres.

Udover afgifter på benzin og forbrugs- og madvarer er der indført afgifter på sundheds- og uddannelsesydelser. Også første huskøb bliver tillagt en afgift, hvis huset er dyrere end 850.000 riyal.

Der er sket meget i Saudi-Arabien, siden den reformvenlige Mohammed bin Salman tog over som kronprins i juni 2017. Selv om den yngre Salman endnu ikke er konge, bliver han tildelt æren for flere nye tiltag.

Kvinder har fået lov til at køre bil, og det bliver muligt for kvinder at se sport på offentlige stadioner. I december blev det desuden besluttet, at det skal være tilladt at drive biografer.