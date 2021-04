Saudi-Arabien vil sælge en procent af sin olie-pengemaskine

Saudi-Arabien er i forhandlinger med et førende globalt energiselskab om at sælge en procent af det statsejede olieselskab Aramco.

Ifølge kronprinsen er det muligt, at Saudi-Arabien vil sælge flere aktier i selskabet til internationale investorer inden for det næste år eller to.

- Der er lige nu snak om køb af en procent aktier fra et førende globalt energiselskab i en vigtig aftale, som vil øge Aramcos salg i et stort land, siger kronprinsen i talen ifølge nyhedsbureauet Reuters uden at uddybe.

Aramco, der er verdens største olieselskab, gik på børsen i Saudi-Arabien i december 2019 og solgte en lille andel af sine aktier for i alt 29,4 milliarder dollar - svarende til godt 180 milliarder kroner.

Dermed overgik børsnoteringen den hidtidige rekord på 25 milliarder dollar, som den kinesiske handelsgigant Alibaba stod for, skriver nyhedsbureauet AFP.

Aramcos børsnotering kom efter flere års tilløb.

En af de helt store udfordringer var den saudiarabiske kronprins' personlige vurdering af olieselskabet. Mohammed bin Salman mener således, at selskabet er to billioner dollar værd.

Gennem salg af Aramco-aktier håber han på at kunne investere milliarder af dollar i en række industrier uden for olieindustrien, hvilket skal mindske Saudi-Arabiens afhængighed af olieeksport.

I august sidste år vurderede Bloomberg, at Aramco har en værdi af 1816 milliarder dollar.

Det er ifølge finansmediet mindre end Apple, men mere end Amazon, Google og Facebook.

Aramco er kendt for at være et hemmelighedsfuldt selskab. Men i forbindelse med børsnoteringen var selskabet nødt til at løfte en smule af sløret for sine forretningshemmeligheder.

I selskabets børsprospekt var der således en oversigt over fordele og ulemper, som investorer skal tage stilling til, inden de køber aktier.

Her er spændinger mellem Saudi-Arabien og rivalen Iran blandt andet nævnt.