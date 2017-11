Saudi-Arabien indgår milliardforlig og løslader prins

- Ja, prins Miteb blev løsladt i morges, siger en anonym kilde tæt på regeringen til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Prinsens løsladelse er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

Imens skriver nyhedsbureauet Reuters, at Miteb bin Abdullah ifølge en saudiarabisk embedsmand har indgået et forlig med myndighederne. Forliget indebærer, at prinsen skal betale en milliard dollar - eller næsten 6,3 milliarder kroner.

- Aftalens beløb er endnu ikke offentliggjort, men det antages at være mere end en milliard dollar.

- Det er underforstået, at forliget omfatter indrømmelse af korruption, der involverer kendte sager, siger embedsmanden.

Før sin anholdelse blev den 65-årige prins Miteb bin Abdullah, som er søn af den afdøde kong Abdullah, fyret som leder af landets nationalgarde.

Iagttagere vurderer, at fyringen af Miteb skal ses som et forsøg fra kronprins Mohammed bin Salman, på at konsolidere sin magt.

I et interview med The New York Times i sidste uge fortalte kronprinsen, at 95 procent af de tilbageholdte er enige om at indgå en aftale eller overdrage ulovlige aktiver eller kontanter til den saudiarabiske statskasse.

Saudi-Arabiens statsadvokat vurderer overfor AFP, at der er blevet snydt for mere end 100 milliarder dollar i underslæb og korruption i landet over flere årtier.

Foruden prins Miteb bin Abdullah har tre andre personer, der angiveligt også er involveret i korruptionssager, indgået aftaler med de saudiarabiske myndigheder om afvikling af ulovlige aktiver.

En saudiarabisk embedsmand siger til Reuters, at anklagemyndigheden har løsladt en række andre personer, ligesom at den har valgt at retsforfølge mindst fem personer.