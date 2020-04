For fjerde år i træk falder antallet af henrettelser verden over. 657 mennesker blev henrettet i 2019. Kina tælles imidlertid ikke med i statistikken, og antallet ventes dermed at være langt højere. (Arkivfoto)

Saudi-Arabien henrettede rekordmange i 2019

Antal henrettelser verden over falder for fjerde år i streg, mens få lande står for næsten alle henrettelser. Saudi-Arabien slog flere ihjel end nogensinde.

Selv om dødsstraffen blev afskaffet i Danmark i 1930, og Europa - på nær Hviderusland - for længst har fjernet den brutale måde at ende et menneskes liv på, bliver mange mennesker stadig henrettet verden over.

