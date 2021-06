Saudi-Arabien forsvarer lov om at skrue ned for bønnekald

Ministeriet beordrede i sidste uge, at alle moskéers højttalere frem over kun må afspille med en tredjedel af deres maksimale lydstyrke.

Saudi-Arabiens minister for islamiske anliggender forsvarer ministeriets beslutning om, at alle landets moskéer skal skrue ned for lyden.

Beslutningen er bemærkelsesværdig for et land, der er hjemsted for flere af de helligste steder i Islam.

Ministeren for islamiske anliggender, Abdullatif al-Sheikh, siger, at beslutningen blev taget på baggrund af flere klager om overdreven støj.

Blandt andet fra ældre samt forældre, hvis børn blev forstyrret af det.

Ordren om at skrue ned inkluderer også en befaling om, at moskéerne kun må bruge højttalerne til at kalde til bøn og ikke til at sende hele prædikener.

Beslutningen er blevet mødt af massiv modstand fra flere konservative muslimer på sociale medier. Men mandag afviser ministeren kritikken.

- De, der ønsker at bede, behøver ikke at vente på, at imamen kalder til bøn.

- De bør være ved moskéen før det, siger Abdullatif al-Sheikh i en video sendt på nationalt fjernsyn.

Her påpeger ministeren også, at flere tv-kanaler allerede sender prædikener og oplæsninger af koranen, hvorfor behovet for højttalere er begrænset.

Saudi-Arabien er hjemsted for titusindvis af moskéer. Derfor har flere budt beslutningen om at reducere støjen i landet velkommen.

På sociale medier protesteres der dog også mod tiltaget. Her opfordrer flere restauranter og caféer til at droppe al musik for at vise deres utilfredshed.

Abdullatif al-Sheikh siger, at kritikken af den nye politik bliver spredt af "fjender af kongedømmet, der ønsker at skabe røre".

Saudi-Arabiens de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, har, siden han kom til magten, gennemført flere tiltag for at liberalisere landet.

Iagttagere peger på, at Salman generelt lægger mindre vægt på religion i sin måde at lede landet på end tidligere ledere.