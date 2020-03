Saudi-Arabien forbyder rejser til ni lande på grund af virus

De fleste har været folk, der er kommet tilbage fra pilgrimsrejser til Iran.

Alle kongedømmets 11 tilfælde af coronavirus har været registreret i Qatifregionen, hvilket har medført et midlertidig ind- og udgangsforbud, som er blevet udstedt af det saudiarabiske indenrigsministerium.

Ud over apoteker og tankstationer vil alle regeringsinstitutioner og private institutioner blive lukket ned i Qatif-regionen, lyder det i en meddelelse fra ministeriet.

Selv om der er tale om en midlertidig nedlukning, kan beslutningen føre til spændinger i den shiitisk dominerede region, som længe har beskyldt den sunni-dominerede regering for diskrimination. En beskyldning, der afvises i regeringen i landets hovedstad, Riyadh.

Regeringen har også besluttet midlertidigt at lukke ned for rejser for til De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Bahrain, Libanon, Syrien, Sydkorea, Egypten, Italien og Irak. Ligeledes kan folk, der rejser fra disse lande ikke komme ind i Saudi-Arabien.

Mange ventes at strande rundtomkring som følge af den beslutning.

Saudi-Arabien har peget på sin ærkefjende Iran som skyld i smittetilfældene i Saudi-Arabien for at tillade saudiarabere at komme ind i landet uden at stemple deres pas.

Derudover har man mindet borgere i Saudi-Arabien om et rejseforbud til Iran.

Iran er hjemland for en række helligdomme og pilgrimsdestinationer for shiitter, der udgør mellem 10 og 15 procent af Saudi-Arabiens befolkning på 32 millioner.

Saudi-Arabien besluttede tidligere på ugen at begrænse pilgrimsbesøg til Mekka og Medina af frygt for coronavirus.

Det er blot det seneste af en række begrænsninger på større forsamlinger i regionen. Saudi-Arabien kæmper også med et stort fald i oliepriserne.