Saudi-Arabien åbner igen biografer efter årtiers forbud

En liberal reformbølge blæser fortsat over den religiøse ørkenstat Saudi-Arabien, hvor det nu efter mange års forbud bliver tilladt at drive biografer.

Det har tidligere været tilladt at gå i biografen i Saudi-Arabien. Men i omkring 35 år har der været forbud mod biografer i det muslimske kongedømme.

Biograferne blev dengang lukket, da man mente, at det var i strid med religionen.

Flere gange siden har der været meldinger om, at biografer ville åbne - uden at det for alvor er blevet til noget.

Der er dog blevet produceret flere spillefilm af saudiarabiske filmskabere.

I 2006 rapporterede al-Jazeera om seks saudiarabiske film, der blev vist på en filmfestival i De Forenede Arabiske Emirater.

Året før blev det tilladt at vise tegnefilm.

Der er sket meget i Saudi-Arabien, siden den reformvenlige Mohammed bin Salman tog over som kronprins i juni 2017.

Kvinder har fået lov til at køre bil, og det bliver muligt for kvinder at se sport på offentlige stadioner.

Den officielle religion i Saudi-Arabien er islamisk wahhabisme.

Den er opkaldt efter ørkenlederen Muhammed ibn Abd el Wahhab, der levede i 1700-tallet. Han indgik en pagt med en anden ørkenleder, Muhammad bin Saud, der stod politisk stærkt.

Wahhab prædikede en ren og meget fundamentalistisk islam. Alliancen holdt ved, som årene gik, og da Saudi-Arabien i 1932 blev samlet i ét kongerige, blev den fundamentalistiske wahhabisme det religiøse grundlag.