Satellitter spotter potent drivhusgas

Med bedre kameraer og nye typer sensorer er det muligt at spotte den ellers usynlige gas med høj præcision. Det gør, at satellitterne kan finde lækager i eksempelvis gasledninger. Og det kan spare atmosfæren for rigtig meget metan.

Mindre udledning er et must, hvis vi skal bremse den udvikling, der tidligere på ugen fik FN's Klimapanel til at slå rød alarm.

- Det er det bedste værktøj, vi har til at reducere den globale opvarmning og effekterne af klimaforandringer i løbet af de næste 30 år, siger Drew Shindell til mediet Yale Environment 360.

Han er professor i jordvidenskab ved Duke University i USA og medforfatter til en FN-rapport om udledning af metan. Ifølge rapporten er reduktion af menneskeudledt metan den billigste måde at mindske den globale opvarmning.

Charlotte Scheutz, sektionsleder for Climate and Monitoring på DTU, peger på flere teknologier, der kan være med til at nedbringe udslippene.

Det kan være ved at opsamle metan fra lossepladser og landbruget. Der er dog brug for nye teknologier og strategi i særligt landbruget.

- Fra olie- og gasproduktion kan udslip nedbringes ved brug af eksisterende teknologi fra både udvinding, raffinering og transport, siger hun.

At man ikke længere skyggebokser, men faktisk kan se omfanget af udledningen, gør kampen mere håndgribelig.

- Der er brug for nye målemetoder, så vi kan få bedre overblik over de største udledninger og målrette vores indsats og nedbringe udledningen, siger Charlotte Scheutz.

Den franske virksomhed Kayrros målte i 2020 en stigning på 32 procent i russisk udledning af metan. Det er på trods af mindre energiforbrug som følge af coronapandemien.

De bruger en kombination af satellitdata og kunstig intelligens til at dokumentere udslip. Blandt andet billeder fra Det Europæiske Rumagenturs satellitter, Sentinell-5P og Sentinell-2P.

Ifølge det amerikanske medie Bloomberg fandt man i februar et gaslæk i Turkmenistan. Det udledte 10.000 kilo metan i timen. Udledningen svarer til 255.000 tændte biler i timen. Man regner med, at lækket varede i flere dage.

Og det er ikke kun klimaet, der kan drage nytte af satellitbillederne.

- På nogle anlæg kan det ligefrem være en god forretning at samle metanen op, da metan er et godt brændstof. Men det kræver, at der kommer fokus på problemet, udvikles og indføres ny teknologi og stilles krav om reduktion, lyder det fra Charlotte Scheutz.

Drew Schindell mener også at regulering og afgifter af udledning kan være et godt økonomisk incitament til en hurtigere omstilling.

FN har givet adgang til satellitdata og analyser i håb om, at politikere kan bruge det som værktøj til at udarbejde internationale regler på området, der lige nu er et kludetæppe af lokale og nationale regler.