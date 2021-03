Sarkozy for retten igen få uger efter korruptionsdom

Lidt under tre uger efter, at Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy blev idømt fængsel i en sag om korruption, er han tilbage i retten.

Denne gang er Sarkozy anklaget for at have brugt langt flere penge end tilladt i valgkampen i 2012, da han blev slået af François Hollande, den socialistiske udfordrer.

Ifølge reglerne må en kandidat højst bruge 22,5 millioner euro på at føre valgkamp mellem valgets første runde og den anden og afgørende valgrunde. Det er omkring 168 millioner kroner.

Men anklagerne mener, at Sarkozy-kampagnen brugte næsten 43 millioner euro, altså næsten det dobbelte.

Det er PR-firmaet Bygmalion og personer fra Sarkozys konservative UMP-parti, der nu er omdøbt til Republikanerne, som beskyldes for at have forsøgt at skjule overforbruget via falske bilag.

Ledere i Bygmalion og Jérôme Lavrilleux, som var næstkommanderende i Sarkozys valgkamp i 2012, har erkendt, at der var lavet et system med falske bilag.

Foruden den tidligere præsident er 13 andre tiltalt i sagen.

Anklagerne erkender, at efterforskningen ikke har kunnet bevise, at Sarkozy var med til organisere bilagssystemet - eller var involveret i det. Men de argumenterer for, at Sarkozy havde gavn af det og må have kendt til det.

Ekspræsidenten har afvist anklagerne. Hvis han bliver fundet skyldig, kan han få op mod et års fængsel og en bøde på op til 3750 euro.

Der ventes dom i sagen 15. april. Det kan dog blive udskudt, fordi Jérôme Lavrilleux' forsvarsadvokat er indlagt på et hospital med covid-19.

Den 1. marts blev Sarkozy idømt tre års fængsel, heraf to betinget, for korruption. Det ene år, som Sarkozy er dømt til at afsone, kan foregå i hjemmet med fodlænke på.

Aldrig tidligere er en fransk præsident blevet retsforfulgt og dømt for så alvorlige lovbrud.

Han blev fundet skyldig i at have lovet en dommer en eftertragtet post i Monaco til gengæld for information om den såkaldte Bettencourt-sag.

Også i denne sag siger Sarkozy, at han er uskyldig. Han har anket dommen.