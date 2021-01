Sanofi vil producere over 100 millioner doser Pfizer-vaccine

Det siger Sanofis administrerende direktør, Paul Hudson, i et interview med avisen Le Figaro.

Pfizer og partneren BioNTech kæmper ligesom andre vaccineproducenter, herunder AstraZeneca, med at imødekomme efterspørgslen på deres coronavaccine.

Sanofis udstrakte arm kommer, efter at selskabets egen vaccine led et tilbageslag sidste måned. Her viste det sig, at den vaccine, som Sanofi arbejder på sammen med britiske GlaxoSmithKline, havde begrænset effekt på ældre.

Derfor er vaccinen forsinket. Siden har Sanofi været under pres for at hjælpe andre vaccineproducenter med at producere vacciner.

Det skal ses i lyset af, at en hurtig udrulning af vacciner anses som et afgørende redskab for at bekæmpe pandemien.

- Siden vores vaccine kommer nogle måneder senere, har vi spurgt os selv om, hvordan vi kan hjælpe nu, siger Paul Hudson til Le Figaro.

Sanofi arbejder også på en anden coronavaccine sammen med det amerikanske selskab Translate Bio.

Den vaccine er baseret på mRNA-teknologi ligesom vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som var de første vacciner til at blive godkendt til brug i EU.

Sanofis administrerende direktør fastholder i interviewet med Le Figaro, at Sanofi vil arbejde videre med de to vaccineprojekter, selv om det nu tilbyder sin hjælp til Pfizer/BioNTech.