Sangeren R. Kelly sigtet for flere nye sexforbrydelser

Den amerikanske R & B-sanger R. Kelly er fredag blevet sigtet for at være involveret i adskillige sexforbrydelser.

Det amerikanske nyhedsside TMZ, der især beskæftiger sig med underholdningsbranchen, skriver, at Kelly blandt andet er anklaget for at have tvunget mindreårige til at deltage i seksuelle handlinger foran et kamera.

Ifølge anklagen har Kelly på organiseret vis rekrutteret kvinder og piger til seksuel omgang med ham.

Mange af sagerne skal angiveligt have fundet sted på Kellys mange rejser. Under hans koncerter skal han selv, holdet omkring ham herunder hans bodyguards have udpeget kvinder og piger.

Sangeren skal desuden have betalt folk, så sagerne ikke kom frem.

Kelly blev torsdag aften lokal tid anholdt i Chicago.

Sangeren er allerede et velkendt ansigt i det amerikanske retsvæsen. I to årtier har han været genstand for beskyldninger om seksuelle overgreb. Nogle af dem går så langt tilbage som 1998.

I 2008 blev Kelly frikendt i en sag, hvor han var anklaget for sex med en 13-årig pige. Tidligere i år havnede han bag tremmer på grund af manglende betaling af børnepenge.

R. Kelly blev løsladt efter at have betalt det manglende beløb på 161.000 dollar.

I maj blev han præsenteret for nye anklager i en sag om seksuelle overgreb begået mod blandt andre mindreårige.

R. Kelly har konsekvent afvist alle beskyldninger mod ham.