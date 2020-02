Sanders: Bloomberg vil ikke kunne skabe begejstring

Han forudsiger, at den tidligere New York-borgmester, som er en af verdens rigeste mænd, ikke vil kunne skabe den begejstring og energi for sin valgkampagne, som er nødvendig for at slå præsident Donald Trump.

- Sandheden er ganske enkelt, at borgmester Bloomberg med alle sine penge ikke vil kunne skabe den form for begejstring og energi, som er nødvendig for os for at få den valgdeltagelse, som er nødvendig for at slå Trump, siger Sanders.

Sanders rettede angrebet mod Bloomberg ved en gallamiddag for Demokraterne i Las Vegas lørdag. Her var Bloomberg ikke til stede.

Bloomberg har en uortodoks tilgang til valget. Han har i valgkampens første fase mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien op til "supertirsdag" 3. marts frem for primærvalgene i Iowa og New Hampshire tidligere på måneden.

Han har allerede gennem et stort antal tv-reklamer demonstreret, at han har ekstremt mange midler til at føre valgkamp for. Hans formue er på omkring 60 milliarder dollar. Det er over 405 milliarder kroner.

Sanders talte kritisk om Bloombergs syn på minimumlønninger, beskatning af rige og indgreb over for Wall Street.

Bloomberg lægger selv stor vægt på at få grebet ind mod klimaændringer og miljøforurening. Han vil også ændre våbenlovningen, så der bliver færre våben i samfundet.

Det er sjældent, at Sanders direkte kritiserer sine rivaler, men han gjorde en undtagelse med Bloomberg.

Blandt andet slog han ned på, at Bloomberg i sin tid som New Yorks borgmester lod politiet visitere tilfældige folk på gaden i forbindelse med en kampagne mod skydevåben. Sanders mente, at det var "racistisk", da flest sorte blev visiteret.

Sanders og Bloomberg tilhører hver deres fløj i partiet. Sanders er selverklæret "demokratisk socialist". Bloomberg opfattes som moderat og til dels konservativ i økonomiske spørgsmål.

Bloomberg førte lørdag valgkamp i Virginia.

- Jeg stiller op for at slå Donald Trump, og jeg stiller op for at genrejse USA's og for at opbygge et land, som vi kan være stolte af, og hvor vi kan begynde at udrette noget. Jeg vil sørge for, at vi får Amerikas Forenede Stater tilbage, sagde Bloomberg.