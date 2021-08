San Franciscos borgmester, London Breed, oplyste torsdag aften dansk tid på et pressemøde, at man fra 20. august skal være færdigvaccineret mod covid-19 for at gå på restaurant og i fitnesscentre. (Arkivfoto)

San Francisco kræver to stik for coronapas

Hverken en påbegyndt vaccination eller en negativ test bliver nok for at få coronapas i San Francisco.

Mens de fleste europæere har vænnet sig til, at et coronapas blandt andet kan fås ved et negativt svar i en lyntest, er realiteten en anden i den amerikanske by San Francisco.

Her bliver det et krav, at borgere færdiggør en vaccination mod covid-19, før de kan få adgang til eksempelvis restauranter og fitnesscentre. Det gælder dog ikke børn under 12 år.

Det oplyser byens borgmester, London Breed, torsdag aften dansk tid på et pressemøde, der er blevet livestreamet på Twitter.

- Vacciner er vores vej ud af pandemien. De er måden, hvorpå vi kan leve sammen på sikker vis, skriver hun i forbindelse med pressemødet.

Det nye krav træder i kraft 20. august, og det er ikke svært at forestille sig, at det kan få flere af byens indbyggere til at få bestilt tid til en vaccine.

I øjeblikket er cirka 71 procent af byens 900.000 indbyggere færdigvaccineret. Yderligere seks procent af byens befolkning har fået det første stik med en vaccine, men mangler altså endnu det sidste, før de kan få vaccinepasset.

Med kravet bliver San Francisco den første by i USA til at kræve færdigvaccination for at få adgang til restauranter, fitnesscentre, natklubber og så videre.

Delstaten New York, der blandt andet huser millionbyen New York City, har indført et lignende krav, men her udstikker staten altså også vaccinepas til personer, der kun har fået første stik med en vaccine.

Også hovedstaden i delstaten Louisiana, New Orleans, har indført et krav om vaccine - men her godtager staten dog også et negativt prøvesvar på en coronatest, der ikke er ældre end 72 timer.

I New Orleans er der samtidig et krav om, at man bærer mundbind indenfor på steder som restauranter og i fitnesscentre.

- Vi ønsker at beskytte vores borgere uden at lukke samfundet ned igen, og dette er måden at gøre det på, skriver byens borgmester LaToya Cantrell på Twitter.