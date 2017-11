Samuelsen opfordrer til international samling mod Nordkorea

- Min amerikanske kollega (Rex Tillerson, red.) har varslet, at USA og Canada vil indkalde til et møde mellem de lande, der ligesom Danmark bidrager til FN's militære indsats i Sydkorea. Det er et godt initiativ, skriver Anders Samuelsen i en skriftlig kommentar.

Han opfordrer til international samling mod Nordkorea.

- Og ikke mindst sender et klart signal til Nordkorea om, at de står totalt isoleret, og at presset på dem kun vil stige, siger Anders Samuelsen.

Udenrigsministeren skriver på Twitter:

- Jeg fordømmer kraftigt Nordkoreas nye ballistiske missiltest. Regimet må stoppe alle atom- og missilprogrammer. Fuld støtte til vore venner i regionen. De fortsatte test er såvel uansvarlige som en trussel mod international fred og sikkerhed.

Anders Samuelsen besøgte for nylig Sydkorea og gik på våbenstilstandslinjen i Panmunjon ved den demilitariserede zone mellem de to koreanske lande. Ved besøget forsikrede han Sydkorea om Danmarks fulde støtte mod Nordkorea.

Han kritiserer en "helt uacceptabel adfærd" fra Nordkorea, som truer sine naboer. De fortsætter med den seneste missiltest ned af den sti, mener han.

- Det overrasker os jo ikke, men det ændrer ikke ved, at vi som verdenssamfund er nødt til at lægge endnu hårdere pres på det nordkoreanske regime og alle regionale aktører. Vi er nødt til at få det her stoppet, siger Anders Samuelsen.

Han er på officielt besøg i Indien, hvis forhold til Danmark i årevis har været nedfrosset på grund af Niels Holck.

Niels Holck er efterlyst af Interpol, fordi han i 1995 nedkastede fire ton våben ved Purulla i den indiske delstat Vestbengalen. Seks andre personer i sagen er idømt livsvarigt fængsel ved en indisk domstol.

Forinden flygtede Niels Holck til Danmark. I 2011 afviste Østre Landsret at udlevere ham til retsforfølgelse i Indien.