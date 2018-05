Samuelsen beklager dybt dødsfald efter åbning af ambassade

- Det lyder ganske, ganske voldsomt, at der nu er op imod 40 døde og 1800 sårede, siger Samuelsen mandag eftermiddag i forbindelse med et europaministermøde i Bruxelles.

Israelsk militær meldtes på det tidspunkt at have dræbt mindst 37 palæstinensere under sammenstød ved grænsen mellem Israel og Gaza forud for indvielsen af USA's nye ambassade.

- Det er meget, meget dybt beklageligt, at situationen er eskaleret så voldsomt, siger Samuelsen.

Senere mandag oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza, at 52 er dræbt og 1200 såret.

Anders Samuelsen siger, at Danmark ikke vil følge USA og flytte den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Vi holder fast i den linje, vi har haft hidtil, og som også er den europæiske linje, at vi flytter ikke vores ambassade, siger udenrigsministeren.

Han forventer nu, at der kommer en undersøgelse af, hvordan situationen kunne udvikle sig så voldsomt.

- Vores opfordring er, at man får undersøgt til bunds, hvad det er, der er foregået, siger Samuelsen.

Sådan en undersøgelse bør ifølge udenrigsministeren både omfatte, om Israel har brugt for meget magt, og hvilken rolle Hamas har spillet i urolighederne.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer mandag til så meget tilbageholdenhed som muligt.

- Vi forventer, at alle handler med den yderste tilbageholdenhed for at undgå flere tab af liv, siger Mogherini.

- Israel må respektere retten til fredelige protester og princippet om proportionalitet i brugen af magt, siger hun.

Mogherini siger samtidig, at Hamas og andre bag demonstrationerne skal sikre, at de er ikkevoldelige, og at de ikke udnyttes til andre formål.

EU har gentagne gange advaret USA og præsident Donald Trump mod at flytte ambassaden til Jerusalem.

Frygten er, at det kan underminere en fremtidig fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne med Jerusalem som delt hovedstad.