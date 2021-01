Samsung-arving får fængselsdom for bestikkelse

Det meddeler højesteretten i Seoul, som ligger et niveau under landets højesteret.

Vicebestyrelsesformanden for Samsung Electronics og arvingen til elektronikimperiet, Jay Y. Lee, er mandag lokal tid blevet idømt to og et halvt års fængsel for bestikkelse.

Dommen kan få store konsekvenser for Lees lederrolle hos tech-giganten.

Blandt andet vil han næppe få nogen rolle i større beslutninger hos Samsung Electronics.

Han vil også få svært ved at styre arveprocessen, efter at hans far, den mangeårige bestyrelsesformand Lee Kun-hee, døde i oktober.

52-årige Lee blev i 2017 dømt for at have bestikke tidligere præsident i Sydkorea Park Geun-hye.

Men dommen blev reduceret og suspenderet efter en appelsag.

Herefter sendte landets højesteret sagen tilbage til Seouls højesteret, som mandag har fældet dom over Lee.