Sammenstyrtet boligblok i Miami rives ned inden storm rammer

24 mennesker er bekræftet omkommet i forbindelse med bygningskollapset, mens 121 personer savnes.

Når nedrivningen er overstået, vil eftersøgnings- og redningsindsatsen blive genoptaget, oplyser borgmesteren.

Brandchefen i Miami oplyste lørdag, at resterne af bygningen skulle rives ned, fordi der var risiko for, at de ville styrte sammen og bringe redningsmandskabet i fare.

En anden årsag til, at eksperter ønsker store dele af den kollapsede bygning fjernet, er, at det vil give redningsmandskab adgang til en garage, hvor der kan være luftlommer og dermed mulige overlevende.

Desuden er der bekymring for, at den tropiske storm Elsa, der søndag eftermiddag befandt sig øst for Cuba. Stormen ventes at nærme sig det vestlige Florida tirsdag eller onsdag.

Nedrivningsarbejdet begynder søndag aften lokal tid klokken 22 og ventes at være overstået omkring fem timer senere.