Salvini lider valgnederlag trods intens kamp om Toscana

I stedet ser resultatet ud til at blive et rygstød til den skrøbelige koalitionsregering i Rom under ledelse af premierminister Giuseppe Conte.

Ifølge foreløbige valgresultater sent mandag står centrumvenstre-partiet Det Demokratiske Parti til at bevare regeringsmagten i tre regioner, hvor det allerede regerer.

Højrefløjen er ud til at vinde frem i en af de syv regioner, mens den bevarer magten i to andre.

Ude på den ydre højrefløj med Matteo Salvinis Liga i spidsen har der været forventninger om større fremgang. Salvini har op til valget sagt, at han går efter "at gøre rent bord".

Hans antieuropæiske parti ventede at vinde i mindst tre regioner. Blandt dem Veneto og Ligurien i det nordlige Italien.

Men der er flere og flere tegn på, at Salvini er ved at miste sit tag i mange af de italienske vælgere.

Liga er fortsat landets mest populære parti, men det har tabt meget terræn i meningsmålingerne i det seneste år. Samtidig er Salvinis personlige popularitet faldet.

Der har på valgaftenen været mest fokus på Toscana, som traditionelt er en venstrefløjsbastion. Salvini har ført en intens kampagne i regionen, men hans parti står også til at tabe i Toscana til Det Demokratiske Parti.

Ved en folkeafstemning i Italien, som er blevet afviklet i forbindelse med regionalvalget, har et klart flertal stemt for, at parlamentet skal slankes. Det viser foreløbige optællinger.

Reformen betyder, at antallet af medlemmer af parlamentets overhus og underhus reduceres til 600 fra 945.

Underhuset har i dag 630 medlemmer, men får med reformen 400 medlemmer. I overhuset reduceres antallet af pladser til 200 fra 315. Reformen træder i kraft ved næste parlamentsvalg.

Udfaldet af folkeafstemningen er en sejr for Femstjernebevægelsen, som har kørt kampagne for reformen, som skal medføre besparelser og effektivitet i parlamentet.

51,6 millioner italienere havde mulighed for at stemme ved folkeafstemningen om at reducere antallet af lovgivere i landets to parlamentariske kamre.

Samtidig var der valg i syv regioner og kommunalvalg i knap 1000 byer, blandt dem Venedig i nord og Reggio Calabria i syd.