Sakharovpris til uighurer: Stil Kina til ansvar siger datter

Hun siger, det er hendes håb, at Sakharov-prisen vil hjælpe hendes far, der i Kina er idømt fængsel på livstid for "separatisme".

- Dette handler ikke om at bekæmpe Kina, det handler om menneskerettigheder, siger Jehwer Tohti ved ceremonien i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

- Til medlemmerne af parlamentet siger jeg, brug jeres love til at stille kinesiske regeringsfolk til ansvar, siger hun.

Kina er EU's næststørste handelspartner i volumen. Men forholdet har vaklet. Det skyldes blandt andet de store demonstrationer i Hongkong og den hårdhændede behandling af det muslimske mindretal uighurerne og andre mindretal i regionen Xinjiang.

Siden april 2017 har Kina anbragt over en million uighurer i genopdragelseslejre. Her er de blevet tvunget til give afkald på deres etniske identitet og religiøse overbevisning.

I stedet har de skullet sværge loyalitet over for Kinas regering.

Ilham Tohti var i færd med at forlade Kina i 2013 for en lærerpost i USA. Han blev stoppet i lufthavnen af politiet, fortæller datteren de europæiske politikere.

- For at sige det helt ærligt, så ved jeg ikke, hvor min far er, forklarer hun.

Inden Tohti i 2014 blev dømt til fængsel på livstid for separatisme, havde han arbejdet for at slå bro mellem Kinas han-kinesere og den forfulgte uighuriske minoritet.

Ved uddelingen af Sakharovprisen kræver EU-Parlamentets formand, David Sassoli, at Tohti øjeblikkeligt og uden betingelser løslades af Kinas regering.

Sakharovprisen blev uddelt for første gang for over 30 år siden. Med prisen følger 50.000 euro (374.000 kroner). Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og systemkritiker Andrej Sakharov.