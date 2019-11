Sag om journalistdrab får Maltas regering til at smuldre

Det sker, samtidig med at Maltas politi siger, at det vil intensivere afhøringen af folk, der kan give flere oplysninger om drabet på den undersøgende journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

En skandalesag om et bombedrab på en undersøgende journalist har tirsdag medført flere afgange i landets politiske top.

Først trådte stabschefen for Maltas regering, Keith Schembri, tilbage. Han er tidligere blevet afhørt i sagen og har i den seneste uges tid været under øget pres for at gå af.

Tirsdag eftermiddag meddelte landets minister for turisme, Konrad Mizzi, så, at han også forlader regeringen.

Og kort efter valgte Maltas økonomiminister, Christian Cardona, at suspendere sig selv fra regeringen, indtil efterforskningen af drabet på journalisten er afsluttet.

Det oplyser en embedsmand til nyhedsbureauet Reuters.

Cardona blev kortvarigt afhørt af Maltas politi lørdag. Han har - i lighed med Schembri og Mizzi - afvist at have noget at gøre med drabet på journalisten.

Avisen Times of Malta skriver, at Schembri er blandt de personer, som politiet håber at få flere oplysninger fra.

Caruana Galiza blev dræbt af en bilbombe i oktober 2017. Hun var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Forud for sin død postede Caruana Galiza en række blogindlæg med beskyldninger om korruption i regeringen. Både Schembri og Mizzi var blandt de personer, hun anklagede, skriver Reuters.

Premierminister Joseph Muscat siger, at han ikke er blevet informeret om, hvorvidt Schembri er ved at blive afhørt af politiet.

- Jeg ved ikke, om han blev afhørt, eller hvad han bliver afhørt om, siger han.

Der har været pres på Schembri siden sidste uge for at få ham til at gå.

Her blev rigmanden Yorgen Fenech anholdt og omtalt som en interessant person i forbindelse med mordsagen.