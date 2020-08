Sag om drab på Libanons eksleder kan få afslutning efter 15 år

Tirsdag afsiger en særlig FN-domstol dom over fire mænd, der er anklaget for at stå bag drabet på den tidligere libanesiske premierminister Rafik Hariri.

De fire mænd, der angiveligt tilhører den shiitiske Hizbollah-milits, beskyldes for at være involveret i bombeangrebet, der dræbte Hariri for mere end 15 år siden.