SPD vil have finansminister til at afløse Merkel som kansler

Det socialdemokratiske parti SPD har nomineret finansminister Olaf Scholz som kandidat til posten som forbundskansler ved næste års valg i Tyskland.

Det skriver Olaf Scholz på Twitter.

- Så er det officielt. Jeg ser frem til en sjov, retfærdig og succesfuld valgkamp, skriver han blandt andet.

Ifølge Olaf Scholz er det en enstemmig ledelse i SPD, der står bag ham som kandidat ved valget i 2021.

Ud over at være finansminister i den tyske regering er Olaf Scholz også vicekansler under det konservative CDU's Angela Merkel.

Hun har tidligere meddelt, at hun ikke genopstiller til en femte regeringsperiode.

62-årige Olaf Scholz stiller op til formandsvalget i SPD i november. Han tabte dog kampen til Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken, der deler formandskabet i partiet.

De to formænd har været kritiske over for SPD's deltagelse i regeringskoalitionen med CDU.

CDU har endnu ikke fundet partiets kandidat til næste års valg.

Partiets nuværende leder, Annegret Kramp-Karrenbauer, meddelte tidligere på året, at hun alligevel ikke ønsker at stille op ved valget.

Partiet vil formentlig udskyde valget af en ny leder til december. Det sagde Annegret Kramp-Karrenbauer i april, hvor CDU måtte aflyse en partikongres på grund af coronakrisen.