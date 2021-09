SPD øger forspring i måling før vigtig tv-debat

SPD står til at få 26 procent af stemmerne - den største opbakning til partiet siden 2017.

I debatten søndag aften vil Scholz stå over for den konservative Armin Laschet fra de kristelige demokrater i CDU og Annalena Baerbock fra miljøpartiet De Grønne.

En af de tre kommer til at efterfølge Angela Merkel som forbundskansler.

I den seneste meningsmåling, som er foretaget af opinionsinstituttet Insa for Bild am Sonntag, står Armin Laschets konservative blok til at få 20 procent, mens De Grønne står til at få 15 procent.

Det tyske valg finder sted den 26. september.

Merkel forlader sidst i september kanslerposten efter 16 år ved magten. Den 60-årige Armin Laschet er kørt i stilling som hendes aftager i CDU, og han var for blot få måneder siden favorit til at blive den næste forbundskansler.

Klima og covid-19 stod højt på dagsorden, da de tre kandidater mødtes til en godt to timer lang tv-debat sidst i august. Scholz stod som vinder af debatten ifølge en meningsmåling, og der var ingen klare tegn på, at Laschet havde held til at vinde terræn med en ny strategi, hvilket han havde bebudet.

De Grønnes Baerbock stod først på sommeren som favorit til kanslerposten.

Men et par fejltrin om blandt andet oplysninger om hendes fortid har sat Baerbock tilbage i meningsmålingerne, hvor hun nu kun optræder på en tredjeplads.