Ryanair vil genoptage fire ud af ti flyvninger fra 1. juli

Selskabet siger desuden, at det vil forlange, at rejsende bruger ansigtsmaske om bord og beder besætningen om tilladelse til at bruge toilettet.

Ryanair, der er Europas største lavpris luftfartsselskab, vil sætte gang i 1000 flyvninger om dagen fra den 1. juli. Det er en markant stigning fra de blot 30 daglige flyvninger, selskabet i øjeblikket udfører.

Coronavirusudbruddet har generelt ramt lufttrafikken hårdt, efter at de fleste lande helt har frarådet rejser over landegrænser.

Fra 1. juli vil Ryanair dog igen flyve på 90 procent af dets oprindelige strækninger. Sådan lyder det i tirsdagens udtalelse.

- Det er vigtigt for vores kunder og vores folk, at vi vender tilbage til vores normale planer fra 1. juli, siger direktør Eddie Wilson, der sidder under luftfartsselskabets øverste topchef, Michael O'Leary.

- Efter fire måneder er det tid til, at Europa kommer på vingerne igen, så vi kan genforene venner og familier, så folk kan komme tilbage på arbejde, og så vi kan genstarte Europas turistindustri, siger Eddie Wilson.

Regeringen i Storbritannien, der udgør en stor del af Ryanairs marked, meddelte i weekenden, at personer, der ankommer med fly fra andre lande, vil blive pålagt at gå i selvisolation i to uger efter ankomst.

Den plan bliver kaldt "idiotisk" af Ryanair-chef Michael O'Leary.

- Den er alligevel umulig at implementere og håndhæve, så jeg tror i høj grad, at folk kommer til at ignorere den, siger han.