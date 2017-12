Ryanair gør kur til danske piloter og satser på flere fly

Det irsk-baserede flyselskab Ryanair håber, at et bedre forhold med fagforeningerne kan bane vejen for erobring af markedsandele i Skandinavien.

Meldingen kommer, efter at O'Leary i sidste uge sagde, at man overvejer at anerkende piloters fagforeninger for at undgå pilotstrejker.

- En af fordelene ved at anerkende fagforeningerne er, at det åbner vækstmuligheder for os i Frankrig og Skandinavien.

- Det er lande, som tidligere har været lukket for os, fordi vi følte, at det var påkrævet at anerkende fagforeningerne, siger han.

Han tilføjer, at selskabet allerede har været i kontakt med piloternes fagforeninger i Frankrig og Danmark.

i sommeren 2015 havde fagbevægelsen og Ryanair et større slagsmål, efter at Ryanair nægtede at tegne overenskomst for de ansatte på den nyoprettede base i København.

Fagbevægelsen vandt striden i Arbejdsretten, hvorefter Ryanair lukkede sin base. Selskabet flyver dog fortsat fra København.